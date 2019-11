Il velo di Gila ad Arte’

Anche l’assessore alle Politiche sociali Luciana Bassini interverrà alla presentazione del volume illustrato Il Velo di Gila, ospitata da Artè in via San Apollinare a Città di Castello. Scritto da Raffaele Ferrante e Nicola Santovito, disegni di Savino Napoleone, de Il velo di Gila si parlerà sabato 30 novembre 2019 a partire dalle 18.30 con interventi di Luciana Bassini, di Simona Governatori, docente e pedagogista, di Franco Barrese, vicepresidente della Mostra del Fumetto. Il libro è edito da Lisciani Libri e si pone dentro l’esperienza dell’associazione Con Creation, che nasce dalla passione di quattro professionisti desiderosi di dar voce ad iniziative culturali in campo sociale attraverso l’uso massivo dell’arte e della cooperazione e a Città di Castello concentrerà il dibattito sul tema dell’alienazione adolescenziale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...