Commissione case popolari: candidature a presidente fino a lunedi’

È consultabile all’albo pretorio on line e sull’home page del sito istituzionale del comune di Città di Castello (www.cittadicastello.gov.it) il bando per la candidatura a presidente della commissione comunale per l’edilizia residenziale pubblica. L’organismo, di cui il consiglio comunale in una recente seduta ha eletto i due esperti, Enrico Santi Laurini e Beatrice Monterosi, mentre Marta Serpolla è stata scelta dai sindaci più rappresentativi degli inquilini e il responsabile del Servizi partecipa d’ufficio con funzioni di segretario. Nel nuovo regolamento la commissione interviene in fase di ricorso ed il presidente, nominato dal sindaco, sentita la Giunta, deve essere esperto in materie giuridico-amministrative ed in particolare attività di studio nel settore inerente l’incarico da rico-prire o in settori analoghi; esperienza professionale nel settore inerente l’incarico da ri-coprire o in settori analoghi. La carica è della durata di cinque anni ed è prevista la sola corresponsione di un gettone di presenza nella misura prevista per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale aumentata del 50%. I termini per la presentazione delle domande scadono lunedì 2 dicembre 2019.

Mi piace: Mi piace Caricamento...