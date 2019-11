Secondo appuntamento per la festa dei Democratici per Cambiare: Le prospettive e opportunità del Comune Europeo dello Sport

Nuovo appuntamento per la festa autunalle per i Democratici per Cambiare di Sansepolcro, venerdì 29 novembre alle ore 18.00 presso la sala del Consiglio Comunale.

Interverrano Andrea Marchetti, Sindaco di Chianciano Terme, comune europeo dello sport 2019, che tanti benefici ha ottenuto da questa esperienza e Gianfranco Mastrangelo, commissario ACES e presidente di MSP della regione Umbria che porterà spunti e idee interessanti all iniziativa. A coordinare il dibattito sarà Lorenzo Moretti, Presidente del Consiglio comunale di Sansepolcro con delega allo sport.

“Vogliamo celebrare – dichiara il movimento – nel migliore dei modi il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla nostra amministrazione che nel 2021 sarà “Comune europeo dello sport”.

Questo risultato potrà portare importanti benefici alla comunità, non solo dal punto di vista del prestigio sportivo. Saremo chiamati dalle federazioni nazionali ed internazionali per organizzare eventi e potremo far sentire la nostra voce quando saremo noi ad allestirli; ne beneficerà tutto l’indotto cittadino, a cominciare dal turismo sportivo, che porterà nuova gente nei nostri locali e strutture ricettive; ma questo riconoscimento ci fornirà anche uno slancio unico per favorire ulteriormente l’aggregazione e la sensibilizzazione verso temi importanti come il fair play, la disabilità, l’alimentazione.

Nei prossimi mesi lavoreremo a fianco delle nostre associazioni sportive per allestire un programma di iniziative di altissimo profilo con l’obiettivo di celebrare nel migliore dei modi il nostro ‘Anno dello Sport’.

Le associazioni sportive, i commercianti, le strutture ricettive e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

