Sabato in comune la premiazione della Tiferno 1919 per la vittoria della coppa Italia di eccellenza umbra

Come promesso all’indomani della vittoria della Coppa Italia di Eccellenza Umbra, sabato 30 novembre alle ore 11.45 il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore allo Sport Massimo Massetti riceveranno nella residenza municipale di piazza Gabriotti dirigenti, tecnici e calciatori della Tiferno 1919 per tributare alla società il riconoscimento pubblico dell’amministrazione comunale per la conquista del prestigioso titolo sportivo. Nella finale regionale dello scorso 13 novembre, la squadra del presidente Roberto Bianchi e dell’allenatore Massimiliano Santececca superò ai calci di rigore la Ducato Spoleto con il risultato di 8-7, dopo il 2-2 al termine dei tempi supplementari.

