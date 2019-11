Pallavolo serie B1/F: l’azienda bolognese Co.Me.T. officine e’ il main sponsor del volley Citta’ di Castello.

Il Volley Città di Castello ha definito l’accordo economico con la Co.Me.T. Officine, che diventa così il main sponsor della formazione maggiore, militante nel girone C del campionato di Serie B1 femminile. Un’azienda di indubbio prestigio con sede a San Giovanni in Persiceto, Comune della città metropolitana di Bologna; nata nel 1960, la Co.Me.T. è leader di livello nazionale nella realizzazione di piattaforme aeree, nonché depositaria di diversi brevetti ed è la prima realtà ad aver portato in Europa il concetto di “piattaforma di lavoro elevabile”, in grado di garantire totale sicurezza e comodità a chi deve lavorare in quota. Il logo Co.Me.T. sulle maglie della squadra comparirà per la prima volta al Pala Ioan nella serata di sabato prossimo, 30 novembre, quando le biancazzurre riceveranno la visita della Clai Imola. La soddisfazione per il raggiungimento di questo “binomio” è stata espressa dalle dirigenze di entrambi i versanti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...