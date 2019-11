Pallavolo serie B/M: la Ermgroup San Giustino perde al tie-break contro Querzoli S. Volley Forlì (FC)

Ermgroup San Giustino (PG) ferma la sua corsa, non riuscendo a riportare a casa la sesta vittoria consecutiva nella giornata di sabato 23 novembre. Gli altotiberini si arrendono al tie- break, strappato da una Querzoli S. Volley Forlì (FC), apparsa motivata ad in forma. Il primo parziale, dove la squadra di E. Sideri parte bene, viene ripreso dai padroni di casa che mettono in difficoltà gli avversari in ricezione, rendendo il cambio palla meno fluido rispetto al solito. Grazie ad un buon muro e tanta difesa si aggiudicano il set. Il secondo parte sulla falsa riga del primo, con un Forlì forte al servizio e con una difesa di ferro. A metà set L. Benedetti entra al posto di R. Valla, sostituzione che diminuisce il peso in attacco ma dà qualcosina in più in ricezione e difesa. Verso fine set, salgono in cattedra R.Conti e L. Puliti, riuscendo ad invertire le sorti del parziale, portando Ermgroup San Giustino (PG) 1-1. Il terzo set vede gli ospiti partire subito bene, forse anche per un calo di Mambelli e del servizio degli avversari, riuscendo a chiuderlo abbastanza agevolmente. Si riparte al quarto con una San Giustino che accusa un pò la fatica, e Forlì che rimette in campo il suo opposto, precedentemente sostituito da Kunda. I padroni di casa ritrovano più sicurezza, sia in difesa, che in attacco, grazie alla vena di Porcellini. Quasi al termine del parziale, con il punteggio ancora in bilico, i biancoazzurri provano a creare un brek con l’ingresso di R. Valla su L. Benedetti. Ingresso positivo ma i padroni di casa favoriti da due- tre episodi, si portano in parità giocandosi tutto al tie-break. Il quinto parziale vede ripartire bene gli ospiti, che riescono a portarsi in vantaggio ma poi vengono raggiunti dal locali; si procede punto a punto fino all’ultimo, quando sarà l’opposto Mambelli a chiudere il set e la partita 16-14.Prima sconfitta per i bianco azzurri che devono prendere spunto dagli errori mostrati in gara per migliorare. C’è bisogno di maggiore continuità in trasferta, perché i picchi di alti e bassi non consentono alla squadra di rendere quanto in realtà potrebbe.

Querzoli S. Volley Forlì (FC): Mariella G. 5, Kunda N. 5, Soglia P. 7, Olivicci G. 15, Mambelli V. 16, Porcellini L. 20.

Ermgroup San Giustino (PG): Conti R. 17, Sitti A. 4, Benedetti L. 2, Antonazzo D. 7, Stoppelli D. 8, Valla R. 5, Puliti L. 25.

