Mohamed el Haouzi lascia la guida dell’associazione islamica dopo 16 anni

E’ stato un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli islamici dell’Altotevere, in particolare per quelli di Città di Castello. E’ Mohamed El Haouzi che, dopo 16 anni, lascia il posto di portavoce e segretario dell’associazione islamica locale.

«Sono stati anni intensi – ha detto El Haouzi – durante i quali ho lavorato tanto per cercare di far conoscere la nostra attività alla città. In tutto questo tempo abbiamo aperto le porte dell’associazione islamica a numerosi cittadini, alle scuole, ai politici e alle forze dell’ordine, perchè siamo convinti che una maggiore integrazione passi anche attraverso la trasparenza e la conoscenza delle nostre tradizioni e delle tradizioni del popolo italiano. Per questo che siamo felici quando i bambini delle scuole vogliono venire a trovarci o quando qualche cittadino tifernate suona alla porta della nostra associazione. In 16 anni abbiamo combattuto per poter professare un Islam moderato, per poter avere dei sermoni in italiano e per abbattere quei muri di diffidenza verso le nostre attività. Ora ho deciso di lasciare per fare e per dare spazio ai giovani».

El Haouzi ha voluto ricordare come «l’associazione e la sede sia qualcosa che non appartiene ai musulmani, ma è della città e deve essere a disposizione della città».

L’ex portavoce e segretario ha, inoltre, anticipato che «I nuovi vertici dell’associazione che andremo a presentare nelle prossime settimane, sono tutti cittadini italiani, ben integrati nelle loro realtà, persone stimate e di profonda cultura».

«Voglio ringraziare – ha affermato Mohamed El Haouzi – la città, il Comune, le autorità, le forze dell’ordine, gli organi di stampa e i cittadini perchè se l’integrazione c’è stata è partita ed è arrivata grazie anche al loro impegno».

«Sono a Città di Castello da 31 anni e dopo 16 anni al vertice dell’associazione – ha concluso – torno vicino alla mia famiglia, ai miei 4 figli e a mia moglie».

