Giovedì 28 Novembre 2019 Concerto di Santa Cecilia a Sansepolcro

Giovedì 28 Novembre 2019 arriva il tradizionale appuntamento con il Concerto di Santa Cecilia della Società Filarmonica dei Perseveranti di Sansepolcro. Alle ore 21,15 nel Teatro del Convitto Regina Elena a Sansepolcro si rinnova uno degli appuntamenti più attesi in ambiente musicale della Valle Tiberina Toscana intera, con il patrocinio del Comune di Sansepolcro. Protagonista il Complesso Bandistico c he ha celebrati, proprio nel 2018, i suoi primi 190 anni. Diretto dal Maestro Andrea Marzà e con al partecipazione straordinaria del fisarmonicista Paolo Fiorucci. “Mi permetto di richiamare l’attenzione sulla presenza come fisarmonicista del Direttore della Corale Stella, Paolo Fiorucci – dice il Maestro Andrea Marzà – Altro brano particolare sarà di Jan HADERMANN (arr. N. Iwai) When I Walk Alone per trombone solista, col giovanissimo Gabriele Mercati ”.

Il Direttore Andrea Marzà e il Presidente Michele Foni faranno gli onori di casa nell’evento con al fianco i neoeletti rappresentanti del nuovo direttivo, in vigore da pochi giorni. Accanto ai riconfermati Michele Foni sempre nel ruolo di Presidente e Raffaello Rossi, ora nel ruolo di addetto alla manutenzione delle divise, sono arrivati nel direttivo della Società la Segretario e Addetto Stampa Zoe Bartolini e la Vicepresidente Cinzia Conoscenti, l’Addetto ai rapporti con le scuole di Musica Francesca Piccini, il Tesoriere Gherardo Buitoni e con varie funzioni i consiglieri Fabio Barbafina, Massimo Zanchi e Michele Del Bolgia e i Revisori dei conti Dorindo Burchini e Lido Selvi. “Quest’anno ho il piacere di invitare tutti voi al tradizionale concerto di santa Cecilia, non più soltanto in veste di musicista ma anche in veste di nuovo Segretario della società filarmonica. – scrive Zoe Bartolini neoeletta Segretario e Addetto stampa della Società – È per me un onore essere stata scelta per ricoprire una carica così importante, all’interno della nostra associazione, dopo tanti anni di direzione ineccepibile, e sono grata a tutti i soci per la possibilità concessami. Questo concerto di Santa Cecilia sarà un nuovo punto di partenza per la filarmonica di Sansepolcro, per un percorso nuovo e all’insegna del rinnovamento, senza però tralasciare le nostre origini. Tante strade si aprono davanti a noi, per poter continuare per altri 190 anni a portare in giro per l’Italia e l’Europa il nome di Sansepolcro e della cultura musicale italiana. Per questo vi aspettiamo giovedì 28 novembre alle 21:15 al Teatro Regina Elena!” Scelto per la serata un programma veramente accattivante. Si inizia con Danny ELFMAN e il suo “The Nightmare before Christmas” (con l’arrangiamento di M. Brown) colonna Sonora del film omonimo di Tim Burton per poi continuare con Naohiro IWAI (arr.) e“American Graphity”. Poi di Jan HADERMANN (arr. N. Iwai) “When I Walk Alone” con il trombone solista Gabriele Mercati, Marcel SAURER con l’irresistibile “Sax Bomb”, Richard GALLIANO(arr. Harvé Grelat) con Tango pour Claude con la partecipazione straordinaria della fisarmonica solista Paolo Fiorucci. Il programma si concluderà con uno degli autori più amati dalla Filarmonica dei Perseveranti. Si tratta di Jacob DE HAAN con “Oregon” piacevolissimo e ben noto Fantasy for Band.

“Il concerto di Santa Cecilia, della Prestigiosa Filarmonica dei Perseveranti di Sansepolcro, di cui sono onorato di essere riconfermato rappresentante è uno straordinario appuntamento che vi suggerisco di non perdere. Una occasione per applaudire i musicisti della Società che con tanto impegno e dedizione fa musica, contrassegna i momenti belli e le celebrazioni della nostra Città ed è sempre presente nelle occasioni importanti – ha detto Michele Foni Presidente della Società Filarmonica dei Perseveranti – Non esiste una grande città senza una grande Banda, queste le parole, che ripeto spesso. Viva la Banda che non si dimentica nemmeno di quanti le hanno dato tanto. Sarà infatti mio compito ricordare il Maestro Luigi Baldelli che ci ha recentemente lasciati”.

Ecco l’elenco completo degli strumentisti: Flauto Cinzia Conoscenti e Maria Luisa Maffucci, Oboe Mirko Taschini, Clarinetto Mario Aldinucci, Roberto Bianchi, Claudio Capanni, Giuseppe Fiordimela, Edoardo Martini, Gianfranco Montini, Giuseppe Nespoli e Francesca Piccini, Sax Contralto Zoe Bartolini e Ruben Marzà, Sax Tenore Guido Foni e Ivano Martini, Sax Baritono Roberto De Santis e Giuseppe Leandri, Tromba Leonardo Bersigotti, Matteo Fancelli, Alessandro Guadagni, Giacomo Guerri e Paolo Taschini, Trombone Gabriele Mercati, Flicorno Baritono Raffaello Rossi, Tuba Andrea Starnini, Batteria Pericle Chieli, Percussioni Fabio Barbafina, Timpani Mirko Alessio Umani, Xilofono/Glockenspiel Matteo Foni, Tastiera Carolina Calabresi.

I soci e la cittadinanza sono dunque cordialmente invitati, l’ingresso è gratuito, a quello che si riconferma come un autentico evento per tutta la città.

Lo stesso Concerto con lo stesso programma sarà, sempre sull’onda della tradizione, replicato domenica 1 dicembre alle ore 17.15 nel Teatro Smeraldo di Pistrino nel Concerto degli auguri organizzato da Pro-Loco Pistrino da “Il Carro dei Matti” e dal Comune di Citerna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...