Pallavolo serie C/F: Piccini Paolo Spa Trestina, vittoria di prestigio con Perugia

Davanti al solito numeroso e caloroso pubblico, torna alla vittoria – anche se un po’ sofferta – la Piccini Paolo Spa contro la Pallavolo Perugia e si porta a quota 15 in classifica, dietro solo al Trasimeno Volley: partita piacevole con bei scampi degni del massimo campionato regionale.Avvio di gara equilibrato, le bianconere fanno vedere subito di che pasta sono fatte e, complice qualche errore di troppo delle ospiti, si portano avanti, grazie alla regia lucida e mai scontata di Bragetta (12-7). La solita Cerbella è puntuale sia a muro che in attacco, le perugine non ingranano e il vantaggio aumenta notevolmente (19-13). Funziona tutto a meraviglia, anche se Perugia fa vedere delle belle giocate, ma Trestina non sbaglia e chiude il primo frangente con il punteggio di 25 a 17.Nel secondo parziale Rinaldi prende il posto di Martinelli a posto due, Perugia comincia a spingere in battuta e si porta subito sul 4 a 0, la Piccini commette qualche errore di troppo in attacco e fatica più del solito in ricezione e a ritrovare il gioco lucido e spietato dimostrato nelle altre partite casalinghe. Volpi sostituisce Fabbri in seconda linea, Trestina riduce il gap (16-21) ma ormai le ospiti riportano a casa il set con un discreto vantaggio (17-25).Le bianconere ripartono bene grazie anche alle battute ficcanti di Sassi e Rinaldi (7-2) ma Perugia tenta di rimanere aggrappato alle padrone di casa (12-7) che spingono con Monti e Giunti a posto 4. Ancora un black-out per le trestinesi che soffrono in ricezione, coach Rossi interrompe il gioco e le avversarie perdono un po’ di concentrazione; Sassi suona la carica e il distacco aumenta (21-14), le bianconere ci credono e chiudono il set (25-18). Le padrone di casa non vogliono prolungarsi troppo e cominciano il terzo frangente determinate a chiudere il match ma Perugia non molla la presa (8-5), difende l’impossibile e riduce il gap con un ottimo gioco al centro (11-10). Prima Rinaldi a muro e poi Monti in attacco aumentano di nuovo la distanza tra le due squadre (17-11), la stanchezza comincia a farsi sentire e le avversarie sbagliano qualcosa in più (20-11). La Piccini è più cinica e stringe i denti, le alzate di Bragetta sono perfette: Sassi chiude set e incontro (25-16).Prossimo impegno in trasferta per le bianconere, sabato 30 novembre alle ore 21 a Bastia Umbra.PICCINI PAOLO SPA – PALLAVOLO PERUGIA 3-1: 25-17, 17-25, 25-18, 25-16.PICCINI PAOLO SPA: Monti 16, Cerbella 14, Sassi 9, Giunti 9, Bragetta 6, Rinaldi 3, Martinelli, Fabbri (l), Volpi (l) N.E.: Paradisi, Gambino, Guerri, Polenzani.(Ufficio Stampa Trestina Volley – Mara Rosi)

