Pallavolo Citta’ di Castello femminile serie c/f – primo punto e bella prestazione

Alla sesta gara disputata nel campionato 2019/2020 di serie C femminile, dopo oltre due ore di gioco intenso e giocato con carattere e voglia di dimostrare tutto il proprio valore le biancorosse di mister Brizzi e Caterino ottengono il primo punto in classifica con una gara portata fino al tie-break contro la seconda forza del campionato. Sconfitta c’è stata ma con l’onore delle armi, un bel 3/2 che comunque fa ben sperare per le ragazze di mister Brizzi e tanti buoni miglioramenti tecnico tattici delle singole ed un gioco di squadra più efficace ed armonioso. La partita sin dal primo set è stata giocata alla pari con le padrone di casa di mister Severini che con degli allunghi nel finale riuscivano ad aggiudicarsi i primi due set con in evidenza l’attaccante Scarabottini. Le tifernati erano però in partita e nella terza frazione con ottime difese e contrattacchi efficaci riuscivano prima ad accorciare e poi ad impattare la vittoria dei set. In casa biancorossa tutto il roster ha dato il proprio apporto positivo; buonissima la prova di Victoria Mariottini in attacco, efficace la regia e la battuta di Mearini e ottima prestazione del libero Poccioni. Tanto entusiasmo al pareggio ma tante energie consumate ed al tie-brek la compagine del team manager Mandrelli pagava dazio lasciando un break importante alle marscianesi che riuscivano a mettere a terra l’ultima palla per la vittoria della partita. Nessun rammarico per il Città di Castello che ha disputato una grande prova, una buona prestazione dando il massimo di quello che al momento la squadra può produrre.

Marsciano, 24/11/2019 ore 19.00 palasport Maria Stella Pippi

ECOMET MARSCIANO – CITTA’ DI CASTELLO ……. 3 / 2

(25/19 25/21 19/25 22/25 15/11)

CITTA’ DI CASTELLO:. Boni 0, Caselli 1, Montacci 0, Mearini 1, Alivernini 1, Poccioni (L1), Senesi 12, Ferrini 6, Bruschi, Mariottini 22, Pettinari 8, Traversini (L2). All. Brizzi – ass. Caterino – dir. Mandrelli

