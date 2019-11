Montone – Comune e Aucc insieme per la salute

E’ arrivata in Alto Tevere la campagna di prevenzione del melanoma “E ALLORA SPOGLIATI”, lanciata dall’Associazione umbra per la lotta contro il cancro onlus.

Tra i Comuni interessati da questa importante ‘operazione’, volta alla promozione della cultura della prevenzione, c’è anche Montone.

L’appuntamento è per sabato 30 novembre, dalle 9.00 alle 17.30, negli ambulatori medici in via Gherardi n° 1. Due dermatologhe dell’Aucc, le dottoresse Chiara Franceschini e Elettra Antonelli, offriranno assistenza e visite dermatologiche gratuite ai cittadini del Borgo.

Si tratta di un’iniziativa sostenuta anche dall’amministrazione comunale, un invito a monitorare la propria pelle e a consultare periodicamente il dermatologo.

Obiettivo principale è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e sollecitarla a una maggiore attenzione ai fattori di rischio, sottoponendosi a visite specialistiche.

Il progetto di prevenzione contro il melanoma è rivolto a chi non ha mai fatto una visita dermatologica o non consulta il dermatologo da almeno quattro anni.

Per prenotare la visita è necessario telefonare al 3203613701.

Mi piace: Mi piace Caricamento...