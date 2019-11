Domenica 1 dicembre 2019, al Teatro Filarmonica di Selci, l’ensemble d’archi Primavera Suite suona Vivaldi.

Domenica 1 dicembre 2019, ore 17,15, presso il Teatro Filarmonica di Selci si terrà il concerto dell’ensemble d’archi Primavera Suite, con un programma quasi interamente dedicato a Vivaldi. PRIMAVERA SUITE è un ensemble costituito da Maestri, come Silvia Salvi e Giacomo Scarponi, e dai loro allievi più brillanti, già premiati in concorsi nazionali e internazionali. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3336975354 o recarsi presso la Tabaccheria Nocchi Elena a Selci.

