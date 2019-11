A DigiPASS Città di Castello i giornalisti incontrano la gente

Sabato 30 novembre alle ore 10, presso il DigiPASS Città di Castello presso la Biblioteca Comunale Carducci di Palazzo Vitelli, si svolgerà “Giornalisti tra la gente”, format dell’Ordine Regionale dei Giornalisti dell’Umbria, organizzato in collaborazione con la rete regionale dei DigiPASS della Regione Umbria e il Comune di Città di Castello, finalizzato ad aprire un dibattito sull’informazione che cambia. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, vuole mettere a confronto i giornalisti con i fruitori delle informazioni per confrontarsi su come è cambiato, in particolare con la diffusione dei social network, il modo di informarsi e informare. Il processo di disintermediazione che caratterizza oggi la comunicazione, infatti, consente a chiunque di diventare produttore di contenuti. Per questo è importante riflettere e confrontarsi su quale può essere il ruolo dei giornalisti. “Giornalisti tra la gente – afferma il segretario dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria Felice Fedeli – è un momento per confrontarsi e crescere insieme guardandosi in faccia. Lo abbiamo voluto con convinzione per ascoltare e dare risposte e avviare un confronto franco con i fruitori dell’informazione che hanno la possibilità di dialogare con chi fa questo mestiere. A cominciare dai tanti colleghi che operano, con passione e attaccamento al lavoro, sul territorio. All’Odg umbro interessa la gente comune e ben volentieri va nei luoghi dove opera nella quotidianità. E così sarà anche a Città di Castello dove il dibattito sarà di sicuro proficuo”. A discutere con i presenti il Presidente dell’Ordine regionale Roberto Conticelli, il segretario dell’Ordine Felice Fedeli e alcuni consiglieri, che metteranno in evidenza i rischi derivanti dalla diffusione delle fake news e dall’informazione “personalizzata”, veicolata, spesso in modo non consapevole per gli utenti, dalle piattaforme di social network. “Non è la prima volta che il comune di Città di Castello sostiene, attraverso patrocini e collaborazioni, iniziative dell’Ordine dei Giornalisti, dalla formazione professionale obbligatoria a incontri pubblici su tematiche di stretta attualità” – afferma l’Assessore all’Innovazione Digitale e Semplificazione Amministrativa Riccardo Carletti. “Anche quest’ultima pregevole e interessante proposta degli incontri sui territori, promossa dall’ordine, rientra in questa sinergia istituzionale che abbiamo deciso di organizzare in un luogo di facilitazione digitale a favore dei cittadini qual è il Digipass. Dunque, benvenuti a tutti coloro che vi prenderanno parte”.

