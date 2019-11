Virgo fidelis: gonfalone del comune alle celebrazioni in citta’ Massimo Massetti” gratitudine immensa ai carabinieri e alle forze dell’ordine”

L’assessore, Massimo Massetti, ha partecipato questa mattina, con il gonfalone del comune alla celebrazione della “Virgo Fidelis” e della “Giornata dell’Orfano” che si è svolta a Città di Castello. Dopo il ritrovo presso la sezione e il saluto del Presidente dell’Associazione Naziona-le Carabinieri, Mario Menghi e la successiva deposizione delle corone di alloro al Loggiato Gildoni e presso il Monumento ai Caduti dell’Arma in via Nazario Sauro, l’assessore Massetti, assieme ai rappresentanti istituzionali, alle autorità civili, militari, alle forze dell’ordine e ai vertici provinciali, il tenente colonnello, Antonio Morra, comandante reparto operativo carabinieri Perugia, comprensoriali dei Carabinieri, il Capita-no, Giovanni Palermo, Comandante della Compagnia di Città di Ca-stello e il Luogotenente, Fabrizio Capalti, Comandante della Stazione, ha preso parte alla funzione religiosa presso il duomo, celebrata dal Vescovo, Monsignor Domenico Cancian, dal parroco della cattedrale, Don Alberto Gildoni e dal Cappellano Militare, Don Aldo Nigro. L’assessore Massetti in rappresentanza della giunta e consiglio comu-nale ha espresso “una forte vicinanza ed apprezzamento per l’alto mandato che i Carabinieri assieme alle altre forze dell’ordine, svolgo-no in città e sul territorio e per i valori che l’Arma stessa racchiude. “I carabinieri– ha precisato Massetti – con le sue secolari tradizioni rap-presentano per tutti i cittadini un esempio quotidiano di impegno e de-dizione al servizio della collettività. Un esempio ed una ispirazione di valore cui tendere per affrontare e superare uniti le difficili prove che attendono la società civile”. “Valori profondi, quali la lealtà, il sacrificio e la generosità sono propri dell’insostituibile funzione professionale e sociale dell’Arma e, più in generale, di tutte le Forze dell’Ordine: il rap-porto di fiducia nel quotidiano servizio svolto tra la gente e vicino alla gente ne è la testimonianza tangibile”. Massetti, nel ringraziare attra-verso il presidente Menghi i carabinieri in congedo “per l’attività che potano avanti con dedizione e passione” ha ricordato la recente com-memorazione dei dieci anni dall’uccisione del Colonnello Valerio Gil-doni, celebrata il 17 luglio scorso alla presenza del Comandante Ge-nerale, Giovanni Nistri e del Comandante della Legione Umbria Ca-rabinieri, Generale di Brigata, Massimiliano della Gala, ha rinnovato “solidarietà e vicinanza a tutte le famiglie dei servitori dello Stato caduti nell’adempimento del proprio dovere. A loro va tutta la nostra immensa gratitudine”, ha concluso l’assessore, Massimo Massetti. La solenne liturgia della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma, è stata infatti anche l’occasione per celebrare la “Giornata dell’orfano” dedicando un pen-siero a quei figli senza padre, a quelle mogli senza più un marito ed ai familiari di coloro che sono caduti nell’adempimento del loro dovere. Un ricordo particolare dunque ai carabinieri scomparsi, il Colonnello, Valerio Gildoni, il maresciallo, Daniele Casini e l’appuntato, Donato Fezzuoglio. La Madonna Virgo Fidelis è stata nominata patrona dell’Arma dei Carabinieri nel 1949 da Papa Pio XII, in virtù della seco-lare tradizione dell’Arma di fedeltà alla Patria e alle Istituzioni e in ana-logia con il suo motto “Nei secoli fedele”. Le celebrazioni si svolgono nei comuni grazie alle iniziative dei Carabinieri in servizio e alle Sezioni distaccate dell’ANC nonché a livello nazionale a Incisa Scapaccino in provincia di Asti, presso il santuario dedicato alla patrona Virgo Fide-lis.

