Pallavolo serie B/M: Job Italia Città di Castello, altra pesante sconfitta interna

Bologna passa al Pala Joan dopo una partita in cui la Job Italia ha mostrato la solita alternanza tra momenti di bel gioco e momenti di amnesia. E, come se non bastasse, alla sconfitta contro una delle big del girone che ha comunque sofferto per larga parte del primo set ed anche nel terzo l’esuberanza tifernate soprattutto al servizio, s’è aggiunta la beffa dell’infortuni di Filippo Fuganti Pedoni sul 19-22 del terzo set. Sull’entità ancora non c’è nulla di certo fino agli accertamenti già predisposti in fretta e furia dal medico biancorosso dott. Michele Palleri.

E pensare che nel primo set Franceschini e compagni hanno davvero messo paura al sestetto emiliano: ficcanti in battuta, concentrati in attacco e difesa, i ragazzi di Bartolini volavano sul 17-10 con un ace proprio del capitano. Ma da quale momento si spengeva la luce nella metà campo biancorossa e si accendeva in quella bolognese: la battuta di Govoni era una spina nel fianco, l’attacco a tre bolognese faceva danni con Bartoli e in pochi minuti la parità sera servita. Il nuovo allungo col muro sull’opposto bolognese (19-17) era effimero perché la Geetit piazzava un parziale di 8-3 che era una mazzata per la fiducia dei tifernati. Tifernati che non secondo set non trovavano il bandolo della matassa se non nelle fasi iniziali (8-7). Poi la squadra di Asta prendeva in mano le redini del set su una Job Italia ancora nella quale Bartolini aveva operato alcuni cambi. L’epilogo era chiaro (14-25).

Anche il terzo set vedeva un buon approccio della Job Italia grazie ad un bel momento di Zangarelli e Fuganti Pedoni (6-3). La parità arrivata subito a quita 7 e la Geetit prendeva subito un break di vantaggio, che diventava di tre punti sul 18-21. L’infortunio allo schiacciatore perugino in forza al Città di Castello, avvenuto sul 19-22 dopo una schiacciata di Bartoli, era il preludio alla chiusura della gara, firmata da un punto del neo entrato De Leo.

JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO – GEETIT BOLOGNA – 0-3

(22-25/14-25/21-25) in 87’

JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO: Marini 2, Franceschini 12, Fuganti Pedoni 3, Cipriani 8, Zangarelli 8, Montacci 2, Cioffi (L), Cesari (L2), Cherubini 3, Giglio, Celestini, Marino. N.E.: Pitocchi, Camilletti. All. Bartolini.

GEETIT BOLOGNA: Govoni 3, Bartoli 21, Bortolato 6, Dombrovski 4, Spiga 1, Lodi 9, Poli (L), Marcoionni 1, De Leo 3. N.E.: Dorio, Sabbioni, Scalorbi, Castelli, Morelli (L2). All. Asta.

Note: Citta di Castello (b.v. 4, b.s. 8, errori 14, muri 5), Bologna (b.v. 3, b.s. 9, errori 6, muri 6)

