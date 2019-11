Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche: sinergia tra comune e ordine degli ingegneri di Perugia

“L’amministrazione comunale lavorerà in sinergia con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia per elaborare un documento esplorativo del PEBA, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, che definisca gli indirizzi di intervento per rimuovere gli ostacoli alla piena fruibilità dei luoghi pubblici, nel solco di un’attenzione e di investimenti per la mobilità urbana per i quali ci siamo sempre contraddistinti”. E’ quanto annuncia il sindaco Luciano Bacchetta, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Luca Secondi e all’assessore al Sociale Luciana Bassini, a seguito dell’incontro che si è tenuto nella residenza municipale tifernate con i consiglieri dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia, Sergio Falchetti e Paolo Gattini, il presidente dell’associazione Il Mosaico Carlo Reali e il presidente dell’associazione Cuor di Leone Riccardo Lucaccioni. “Nel frattempo – aggiunge Secondi – come ente ci faremo carico di inserire nelle nuove concessioni a privati di immobili del patrimonio comunale la previsione di azioni che vincolino gli assegnatari all’esecuzione di interventi di miglioramento dell’accessibilità e alla rimozione di barriere architettoniche, laddove presenti”. Per l’assessore Bassini “la collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Perugia per una mappatura del territorio darà un contributo fondamentale a rendere la nostra città fruibile a chiunque si trovi in condizioni di difficoltà e spesso impossibilitato a partecipare alla vita sociale”. L’incontro in Comune è stato l’ultima tappa di un percorso di confronto avviato dalla petizione sul tema depositata presso l’ente dall’associazione Il Mosaico e dall’associazione Cuor di Leone, cui sono seguite sedute del consiglio comunale e della commissione Assetto del Territorio presieduta da Luciano Tavernelli, attraverso le quali l’amministrazione ha attivato l’iter per munirsi, per prima in Umbria, di un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. “La scelta dell’amministrazione comunale di coinvolgere l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia nella stesura del PEBA ci sembra la strada giusta verso questo importante obiettivo, che tende ad abbattere nella nostra città tutte quelle barriere fisiche, ma prima di tutto quelle mentali che ognuno di noi quotidianamente crea non rispettando gli altri”, dichiarano Reali e Lucaccioni, nel sottolineare la soddisfazione per l’esito dell’incontro in Comune. “Le nostre due associazioni assieme ad alcuni plessi scolastici della città, al Centro Fotografico Tifernate, potranno essere parte integrante di questo progetto che farà di Città di Castello il primo Comune dell’Umbria per la stesura e l’adozione del PEBA”, evidenziano Reali e Lucaccioni, che nei prossimi giorni raggiungeranno Padova per un incontro con i tecnici che nella città veneta hanno già redatto il Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

