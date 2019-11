PD Valtiberina: c’è soddisfazione per l’annullamento della compartecipazione ai costi di assistenza disabili

In questi giorni stanno arrivando le note di credito a totale storno delle somme fatturate dall’Unione dei Comuni per la compartecipazione ai costi dell’assistenza domiciliare alle famiglie con disabili. Una grande soddisfazione per i consiglieri PD, che rappresentano la minoranza nel Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valtiberina, Laurenzi, Chiarini, Minozzi e Santioni, che vedono concretizzarsi i risultati della loro battaglia portata avanti da mesi e che li ha visti impegnati anche nell’ultimo Consiglio straordinario tenutosi il 25 ottobre. La determinazione del Gruppo Pd che ha sempre tenuto alta l’attenzione su questa questione, in ultimo tramite la richiesta di convocazione di un consiglio straordinario ad hoc, ha fatto sì che venissero stabilite nuove regole di calcolo per la compartecipazione ai costi sicuramente più eque e sostenibili per le famiglie beneficiarie dell’assistenza domiciliare. È stato, infatti, deciso che il modello ISEE da presentare sia quello cosiddetto “ristretto”, ossia quello che non riguarda il reddito dell’interno nucleo familiare, bensì quello riferibile al solo soggetto beneficiario dell’intervento.

A questo punto poiché l’attuazione di questa decisione dovrà anche necessariamente passare dalla modifica del regolamento dell’Unione, che ancora contempla come parametro il reddito ISEE del nucleo familiare, il nostro Gruppo vigilerà affinché tale modifica sia al più presto compiuta e approvata. Come abbiamo sempre sostenuto le regole si possono cambiare!!!

Mi piace: Mi piace Caricamento...