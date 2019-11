Comitato SP 100, continua senza sota la raccolta firme per la messa in sicurezza

“ Informiamo che il comitato SP100 continua nelle operazioni di raccolta firme per la petizione da consegnare all’assemblea legislativa dell’Umbria per chiedere di risolvere definitivamente il problema costituito dal tratto della SP100 tra Pistrino e Fighille la strada più pericolosa e mortifera di tutta la valtiberina Umbra e Toscana; meno di 3 km lungo i quali tante persone hanno perso la vita, da ultima la povera Eleonora Polenzani di Sansepolcro.

In questi giorni il comitato ha tenuto una riunione operativa aperta a tutti alla quale ha partecipato ufficialmente l’ amministrazione comunale di Citerna che ha assicurato il pieno appoggio e supporto al comitato oltre che L impegno amministrativo e tecnico al fine di raggiungere il comune obiettivo di mettere in sicurezza e razionalizzare il pericoloso tratto di strada realizzando anche una pista ciclo pedonale protetta. Per L’amministrazione erano presenti il sindaco Enea Paladino, il vicesindaco Paolo Carlini e ‘ assessore Samuel Fedele. Anche la Lega ha voluto partecipare all’incontro e la responsabile Manuela Puletti ha dato la disponibilità a raccogliere le firme nei propri gazebo, invitiamo tutte le forze politiche di vallata a fare altrettanto. Durante la riunione il coordinatore del comitato Gianluca Cirignoni ha ricevuto dalla famiglia della povera Eleonora Polenzani altre 400 firme che si dono aggiunte alle migliaia già raccolte . Informiamo che la raccolta di concluderà con la befana 2020 e le firme raccolte saranno ufficialmente consegnate in regione Umbria, provincia di Perugia e comune. Di Citerna. “

Mi piace: Mi piace Caricamento...