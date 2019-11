Anna Cagnoni va in pensione: una cena senza tartufo, ma con amici ed amministratori per salutarla

A metà tra una cena di coloro che hanno collaborato alla 40 Mostra del Tartufo e una festa di pensionamento, ieri sera, venerdì 22 novembre 2019, presso il ristorante del Centro di formazione G. O. Bufalini, Anna Cagnoni, storica responsabile del Settore Sviluppo Economico e Turismo del comune di Città di Castello ha salutato amministratori, amici e colleghi perché dal 1 Dicembre, “cambierò datore di lavoro e passerò all’Inps” ha detto scherzando con una espressione che in questi giorni è popolare tra i molti dipendenti dell’Amministrazione che termineranno il loro percorso lavorativo dentro l’ente. A salutarla il sindaco Luciano Bacchetta, il presidente della Comunità Montana Mauro Severini, gli assessori e i giornalisti, l’associazione Tartufai e le maestranze della Comunità Montana, le associazioni del vino, dell’olio, dello Slow Food, il club 8.3, Giuliano e Jimmy Tartufi, il presidente della Bufalini Stefano Briganti, il grafico storico della Mostra, il famoso Marco dell’Arsenale, al secolo Marco Giovagnoli, Elio Vagnoni, che ha preceduto Anna nell’organizzazione della Mostra. Il sindaco nel salutarla affettuosamente ha ricordato l’impegno e la passione con cui ha sempre concepito il suo lavoro in comune, la sua capacità di coinvolgere e la sua spinta ad innovare sfidando prassi consolidate e resistenze. Anche Mauro Severini ha parlato di Anna Cagnoni come un elemento che “ha sempre fatto la differenza e la qualità”. Parole di grande apprezzamento sono venute anche da Alessandro Ghigi, presidente dell’associazione Tartufai, Elio Vagnoni e da Massimo Zangarelli. Applausi infine a Andrea Cesari, giovani talentuoso chef della 40 Mostra, che non poteva se non cucinare anche in questa occasione. Riccardo Carletti, assessore al Turismo e Commercio, e il consigliere delegato alla Promozione del Tartufo Luigi Bartolini la salutano “ringraziandola per lo spirito di servizio con cui ha contribuito a fare del 40° un’edizione storica, in cui l’eco della Mostra non solo è arrivato a Fico e ad Alba, ma presto anche a Matera ed a New York, dove sono in programma trasferte con l’AssociazIone Città del Tartufo

