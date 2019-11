Pallavolo serie B/M: Job Italia Città di Castello, al palaJoan arriva Geetit Bologna

Il calendario del girone D, beffardo e infido, ha messo davanti alla Job Italia Città di Castello tutte le grandi favorite del campionato nelle prime giornate. Dopo Castelfranco, San Giustino, La Spezia e Portomaggiore, al Pala Joan arriverà le Geetit Bologna di coach Andrea Asta, squadra costruita anch’essa per tentare il salto di categoria. Il direttore sportivo Andrea Brogioni, uno che di pallavolo se ne intende e parecchio, ha messo assieme dei giocatori di categoria e dei giocatori che hanno anche militato in serie superiori. A palleggiare c’è Filippo Govoni, ’opposto è Michele Bartoli, in A2 a Sora e Perugia, al centro l’esperienza di Marco Spiga classe 1987, anche lui in A2 a Reggio Emilia nel 2010, e di Giuliano Lodi, in posto quattro schiacciano Bortolato e Dombrovski, il libero è Poli. Insomma nomi importanti per la serie B.

A questi la truppa di Marco Bartolini dovrà opporre intanto una maggiore attenzione nei momenti caldi del match in modo da evitare errori come quelli al servizio avvenuti ad esempio nel finale di primo set a Portomaggiore. Questo è anche il pensiero dell’alzatore biancorosso Mattia Giglio:”Siamo una squadra piuttosto giovane in gran parte e commettiamo a volte alcuni errori che compromettono l’esito dei set. Purtroppo il calendario ci ha messo di fronte tutti i migliori in queste prime giornate: anche domani con Bologna, che non nasconde le ambizioni di salire, ci sarà da soffrire, sarà una partita tosta che affronteremo col massimo impegno”.

Così in campo (sabato 23 novembre, ore 21,00 PalaJoan, arbitri Serena Cerigioni e Rosalba Santoniccolo):

JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO: Giglio, Franceschini, Fuganti Pedoni, Cipriani, Zangarelli, Montacci, Cioffi (L). A disp.: Cherubini, Celestini, Marini, Marino, Pitocchi, Volpi, Cesari. All. Bartolini.

GEETIT BOLOGNA: Govoni, Bartoli, Bortolato, Dombrovski, Spiga, Lodi, Poli (L).A disp.: Sabbioni, De Leo, Castelli, Marcoionni, Dorio. All. Asta

