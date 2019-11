Giovedì 28 novembre torna a riunirsi il Consiglio Comunale

Giovedì 28 novembre, alle ore 18, torna a riunirsi in seduta straordinaria presso il Centro socio-culturale San Francesco il Consiglio comunale di Umbertide. Questi i punti all’ordine del giorno:

1 – Approvazione verbali precedenti sedute;

2 – Comunicazioni;

3 – Interrogazioni, interpellanze, odg;

4 – Piano Triennale delle opere pubbliche 2019 – 2021 ed elenco annuale. Secondo aggiornamento;

5 – Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP) – Approvazione;

6 – Regolamento di contabilità armonizzato. Approvazione modificazioni agli art. 11 e 90;

7 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 306 del 22 ottobre 2019;

8 – Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2019/2021;

9 – Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19.08.2016, n. 100: approvazione;

10 – Elezione dei Consigli di Quartiere – Rettifica atto n. 46 del 30/09/2019 per errori materiali;

11 – Approvazione del regolamento sul Controllo di Vicinato;

12 – Avvenuta soppressione di un tratto della Strada Vicinale “di Moscatelli” in loc. Calzolaro voc. Podere Moscatelli per esistenza tracciato alternativo – ditta: Maynard Partners Limited l.r. Borg Christopher, Capaccioni Alessandro, Capaccioni Vincenzo, Cucchiarini Graziella, Furber Jeremy Brian e Wetherell Rosemary May.

