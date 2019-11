Domenica appuntamento con la rassegna per bambini “teste di legno”: Veronica Gonzalez interpreta “c’era due volte un piede”

Domenica 24 novembre al Teatro degli Illuminati appuntamento con la rassegna di burattini “Teste di Legno”, inserita nel cartellone 2019-2020 de “La Domenica a teatro”. Per la serie di spettacoli riservati ai bambini curata da Politheater, alle ore 17.00 sarà in scena Veronica Gonzalez con “C’era due volte un piede”. Sul palcoscenico prenderanno forma e movenze i buffi personaggi animati dai piedi dell’artista, che daranno vita a esilaranti storie piene di ritmo, fantasia, poesia e musica. Fino al pomeriggio di oggi, venerdì 22 novembre, sarà possibile prenotare i biglietti al costo di 5 euro, contattando non oltre le ore 18.00 il numero di telefono 392.6467999. I tagliandi potranno essere acquistati anche domenica 24 novembre a partire dalle ore 15.30 direttamente presso il botteghino del Teatro degli Illuminati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...