Giornata nazionale degli alberi: a Citta’ di Castello parte la messa a dimora di 900 piante in parchi e aree verdi

Con la Giornata Nazionale degli Alberi, che si celebra oggi, a Città di Castello parte un piano di piantumazione urbana che nei prossimi mesi porterà a mettere a dimora nei parchi e nelle aree verdi del territorio comunale 900 essenze arboree, tante quante in base all’andamento demografico ne erano previste per il triennio 2018-2020 in adem-pimento alla legge 113/92 che stabilisce l’obbligo per I Comuni di collocare un albero per ogni neonato residente. L’intervento ha preso avvio stamattina con l’interramento di alcuni alberi nella scuola primaria di Cerbara, nel nido d’infanzia comunale La Cocci-nella di San Pio e presso l’Istituto Comprensivo Alberto Burri di Trestina, al quale han-no prestato la propria opera i bambini che frequentano gli istituti. Con l’aggiunta del plesso de La Tina, della scuola materna e della scuola primaria di San Pio, complessi-vamente nelle scuole tifernati verranno piantati 80 alberi. “Arricchire i parchi, le aree verdi pubbliche e i giardini delle scuole della città con gli alberi è un segnale dell’attenzione per l’ambiente e per la qualità della vita alla quale diamo primaria importanza nella nostra azione di governo”, hanno affermato l’assessore all’Ambiente Massimo Massetti e l’assessore alla Scuola Rossella Cestini, nel sottolineare “la scelta di partire con la Giornata Nazionale degli Alberi per l’attuazione di un vasto progetto di miglioramento del verde urbano sia un modo simbolico di sottolineare l’impegno dell’amministrazione comunale e la volontà di coinvolgere la cittadinanza, a partire dal-le nuove generazioni, nella promozione del rispetto per la presenza delle specie arboree come fattore di equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale”. Con l’ausilio di un addetto dell’azienda che gestisce in convenzione il verde pubblico cittadino, i bambini hanno messo a dimora direttamente le piante, approfittando con le proprie insegnanti dell’opportunità di riflettere sul valore di custodire e implementare il patrimonio arboreo della città. All’iniziativa hanno preso parte anche i rappresentanti di UniAmo Cdc, Enrico Paci e Luca Colacicchi, che in collaborazione con il Comune porteranno avanti un progetto di forestazione urbana attraverso il quale singoli cittadini e aziende potranno acquistare e mettere a dimora alberi in aree verdi individuate dall’amministrazione all’interno del territorio comunale. Il progetto partirà con la festa per la famiglia intitolata “Per fare un… albero”, che si svolgerà sabato 23 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, presso il loggiato Gildoni. Un pomeriggio per giocare insieme tra arte e natura con laboratori creativi per i bambini, letture e musica, che sarà patrocinato da Provincia di Perugia, Comune di Città di Castello, Afor, Legambiente, Wwf e Isde.

