A Città di Castello, la giornata contro la violenza sulle donne 2019, gli appuntamenti

È stata presentata oggi, giovedì 21 novembre 2019, la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne di Città di Castello, “un momento di riflessione e coinvolgimento che abbiamo sempre cercato di valorizzare e che anche quest’anno avrà una serie di appun-tamenti per sensibilizzare verso il problema della violenza di genere” ha detto Luciana Bassini, assessore alle Pari Opportunità. “Ringrazio le molte collaborazioni attivate per fare il modo che il triste fenomeno del femminicidio possa ridimensionare i numeri impres-sionanti che purtroppo mostra in Italia e all’estero. Bisogna lavorare sui bambini e sui ragazzi per crescere nuove generazioni rispettose della persona umana”. Per il Club 8.3, presente con alcune socie, ha parlato la presidente Giuliana Veschi Cesarotti sottoline-ando “l’impegno del Club per le donne e per le iniziative di carattere sociale e culturale che le riguardano”. Per l’Inner Wheel sono intervenute Graziella Farchioni De Angelis e quindi Silvia Spapperi Bacchi, rispettivamente vice e presidente del Inner Wheel per illustrare il tema ed i relatori del convegno sulla Violenza di genere, “introdotta e analizzata sia dal punto di vista giuridico, che sociale, culturale e purtroppo della cronaca nera”. Diversa la proposta di Diamante Danza che invita le donne ad una lezione introduttiva di autodifesa con alcuni esperti: “A volte basta poco per difendersi da malintenzionati anche se le ferite più profonde della violenza sono quelle psicologiche più che quelle fisiche” hanno detto Francesca Bizzirri e Cristina Goracci. Il Sabato 23 Novembre in Piazza Fanti alle ore 18.00 si svolgerà il Corteo contro la violenza sulle donne, promosso dal Club 8.3 come preliminare alla Messa a suffragio delle donne vittime di feminicidio, che si terrà in Duomo alle 18.30. Lunedì 25 Novembre presso la Biblioteca Carducci, alle ore 15.30 l’Inner Wheel promuove il convegno Violenza di genere: quale tutela? con Luciana Bassini, Assessore Pari Opportunità e Silvia Spapperi Bacchi, presidente Inner Wheel Club di Città di Castello. Gli interventi sono di Loredana Zaccari, presidente ADGI, Sez. Perugia, Laura Reale, sostituto procuratore, Procura della Repubblica di Perugia, Federica Maria Invernizzi Calori, psicologa, Associazione Libera…Mente – Donna di Perugia. Sempre lunedì alle 21.00 in Via Collodi nella sede di Diamante Danza si terrà la lezione dimostrativa Autodifesa, prima difesa, con i maestri Aikido Michele Ceccattini e

Adriano Betti dell’ Associazione Satori Dojo.

