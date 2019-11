Partecipato incontro sulle nuove procedure in materia ambientale AUA

Numerosi tecnici, professionisti, amministratori pubblici hanno partecipato questa mat-tina presso la sala convegni della Biblioteca Comunale Carducci al workshop sull’Autorizazione Unica Ambientale (AUA), linee guida per il procedimento, modulistica e presentazione online delle istanze su piattaforma digitale2, promosso da Regione Umbria in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Digipass che ha fatto tappa anche a Citta’ di Castello, dopo Foligno e Terni. L’Aua è il provvedi-mento adottato dalla Regione e rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia (SUAPE) che sostituisce in un unico atto le autorizzazioni o comunicazioni ambientali necessarie per l’esercizio di un impianto o lo svolgimento di attività che non siano soggette al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o delle altre Autoriz-zazione Uniche di cui al Dlgs. 152/2006. Il DPR 59/2013 ha inteso snellire e

semplificare gli oneri amministrativi a carico delle imprese determinati da ciascun sin-golo “titolo ambientale”, anche omogeneizzando e allungando la durata a 15 anni, senza comprimere il grado di tutela delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rumore e rifiuti) stabilito dalle normative di riferimento. A tal fine il servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) ha predisposto il documento “Linee guida per il procedimento dell’autorizzazione Unica Ambientale – AUA” con il quale sono impartite indicazioni operative volte a specificare nel dettaglio le azioni che tutti gli operatori coinvolti devono porre in essere, dall’invio dell’istanza da parte del gestore/richiedente sino al rilascio del titolo finale, con particolare riferimento alla tempistica, al riparto di competenze tra

SUAPE e Regione, indizione, convocazione e gestione delle Conferenze di servizi. All’incontro, coordinato da Andrea Monsignori, Dirigente del Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) – Regione Umbria, è intervenuto l’assessore all’Ambiente, Massimo Massetti, che ha sottolineato “l’importanza di questi momenti di formazione e divulgazione di informazioni e procedure che sono alla base dell’attività quotidiana di ogni amministrazione pubblica ed hanno impatto di primo piano sulla vita dei cittadini, delle comunità locali e territori”.

