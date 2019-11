Pallavolo serie B/M: Ermgroup San Giustino, si lavora in vista del match con Forlì

Non si arresta l’avanzata di Ermgroup San Giustino (PG) che dopo ben cinque vittorie consecutive su cinque incontri disputati, vola al secondo posto nella classifica del girone D serie B/M con 13 punti, subito dietro ad Arno Volley 1967 (PI) e SA.MA. Portomaggiore (FE) parimerito a 14. Dopo la vittoria schiacciante di domenica 17 novembre per 3-0 su Volley laghezza (SP) i biancoazzurri si preparano al prossimo incontro di campionato, contro Querzoli S. Volley Forlì reduce dalla pesante sconfitta fuori casa al tie-break, contro Arno Volley 1967 (PI). Nonostante questa fase estremamente positiva gli altotiberini mantengono i piedi piantati a terra ed affrontano ogni incontro con il giusto atteggiamento. Il lavoro svolto sta dando i suoi frutti e le lacune si stanno colmando. A pochi giorni da dall’ultimo esordio casalingo L. Puliti, opposto di Ermgroup San Giustino (PG) ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sono molto soddisfatto dell’ultima partita. In settimana il coach ci ha fatto lavorare molto su difesa e muro e ha insistito per ridurre gli errori di gioco. La qualità del lavoro settimanale credo si sia vista in campo. Ora dobbiamo solo archiviare questa bella prestazione e con lo stesso spirito andare a giocare nel difficile campo di Forlì. “

Mi piace: Mi piace Caricamento...