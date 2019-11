Museo Diocesano di Città di Castello: tanti gli appuntamenti in calendario, nelle prossime settimane

Una stagione ricca di appuntamenti per il Museo Diocesano di Città di Castello – dichiara Catia Cecchetti – convegni, mostre e approfondimenti di grande caratura culturale, giuridica e di approfondimento spirituale previsti per questo mese di novembre e per le imminenti festività di dicembre. Giovedì 21 si terrà un interessante convegno dal titolo “Bullismo e Cyberbullismo – I nuovi volti della violenza tra i giovani – Istituzioni e Professioni a confronto”promossoda AMI Avvocati Matrimonialisti Italiani – Distretto di Perugia presieduto dall’Avv. Enrico Serafini.Un tema di grande attualità che verrà affrontato da figure professionali diverse e di notevole spessore in grado di dare un contributo ad una problematica oggi particolarmente diffusa: dalla criminologa e psicoterapeuta Dott.ssa Maria Grazia Santuccialle tifernatiDott.ssa Maria Rita Bracchinie la Prof.ssa Marta Boriosi, con l’apporto fondamentale del dott. Adriano Politano, Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato, del Capitano Giovanni Palermo, Comandante Compagnia Carabinieri di Città di Castello e per la parte legale e giuridica del Dott. Francesco Loschi, Magistrato presso il Tribunale di Perugia, dell’Avv. Franco Libori, Presidente della Camera Penale di Perugia e delDott. Daniele Cenci, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione. A moderare l’incontrol’Avv. Nada Lucaccioni, Segretario Distrettuale Ami Umbria Perugia.

Altro appuntamento di grande spessore culturale si terrà in occasione dei 170 anni dalla morte di Mons. Giovanni Muzi(1772 – 1849): l’Archivio Storico Diocesano – Biblioteca Diocesana “Storti-Guerri” di Città di Castello, il Museo Diocesano e leSuore Figlie della Misericordia “Giovanni Muzi” hanno pensato un evento in grado di ricordare questa figura cosi importante per Città di Castello e non solo. Verrà inaugurata una Mostra storico-documentaria dal titolo Mons. Giovanni Muzi Un vescovo tra misericordia e storia venerdì29 novembre alle ore 11.00 presso la Sala documentaria del Museo diocesano che rimarrà aperta al pubblico fino al 29 dicembre prossimo. Qui verranno esposti documenti importanti che ripercorrono le tappe della vita del Muzi nella sua qualità di vescovo ma anche di diplomatico e di storico. L’immagine scelta a ricordo della sua persona è un ritratto conservato nel Palazzo vescovile tifernate del sec. XIX.

Per meglio conoscere questa figura si terrà sempre venerdì 29 novembre alle ore 16,30 nel Salone Gotico del Museo un Convegno dal titolo “Giovanni Muzi, diplomatico e pastore in un’epoca di transizione”;ne parleranno il Prof. Don Andrea Czortek, direttore dell’Archivio Storico Diocesano e la Prof.ssa Maria Lupi, docente Storia della Chiesa all’Università “La Sapienza” di Roma. A portare i saluti il Vescovo diocesano Domenico Cancian. A moderare l’incontro la dott.ssa Catia Cecchetti del Museo diocesano.

Sabato 30 novembre alle ore 16.00 nel Salone Gotico del Museo sarà la volta di un altro convengo dal titolo Imparare il futuro – Le proposte dell’economia civile promosso da Stromata e dall’Università degli Studi di Perugia con interventi di rilievo tra cui il prof. Paolo Polinori docente di Economia Politica del Dipartimento di Economia e del prof. Luca Alici docente di Filosofia Politica del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali Umane e Formazione. A moderare l’incontro il prof. Massimiliano Marianelli docente di Storia della Filosofia del Dipartimento di Filosofia.

Il mese di dicembre si aprirà poi con l’inaugurazione della Mostra Internazionale dei Presepi che festeggia quest’anno il suo ventennale con un doppio appuntamento: sabato 30 novembre a Palazzo Vitelli a sant’Egidio e domenica 1 dicembre alle ore 17.00 alla presenza di Sua Eminenza card. Gualtiero Bassetti Presidente della CEI presso il Salone Santo Stefano insieme al Vescovo tifernate Domenico Cancian, il Cav. Lucio Ciarabelli presidente dell’Associazione Amici del Presepio e il Sindaco Luciano Bacchetta.

Lunedì 2 dicembre si terrà la conferenza stampa di presentazione della V edizione di Natale tra Umbria e Toscana nel Salone Gotico del Museo alle ore 11.30 alla presenza del Vescovo Domenico Cancian, di Catia Cecchetti ideatrice e coordinatrice dell’iniziativa e tutti gli amministratori dei comuni dell’Alto Tevere Umbro: Città di Castello, Citerna, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, San Giustino, Umbertide e Pietralunga; e di due comuni della vicina Regione ToscanaSansepolcro e di Monterchi.

Anche quest’anno sono nove le istituzioni comunali che aderiscono al progetto con un calendario programmatico legato alle imminenti festività del Natale, con un fattivo coordinamento in rete che si estende ormai come consueto anche alla Toscana garantendo una sinergia interregionale.

Obiettivo dell’iniziativa è la riflessione sul Mistero della Nascita tramite eventi culturali che si terranno nelle chiese o nei musei del territorio dell’Alto Tevere Umbro e Toscano, spazi di particolare bellezza artistica e architettonica e di accresciuta suggestione grazie all’allestimento di presepi artistici. L’evento legato al periodo delle festività natalizie interesserà i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 con ben nove appuntamenti destinati ad un pubblico di turisti e cittadini.

