Il Prefetto di Perugia in visita al comando legione CC “Umbria”

Il Prefetto della Provincia di Perugia, Dott. Claudio Sgaraglia, ha visitato ieri il Comando della Legione Carabinieri “Umbria”.

Accolto dal Comandante della Legione, Gen. B. Massimiliano Della Gala, insieme al Comandante Provinciale di Perugia, Col. Giovanni Fabi, e al C.tedella Regione Carabinieri Forestale, Col. Gaetano Palescandolo, il Dott. Sgaraglia si è intrattenuto con lo Staff del Comando Legione per un approfondimento sulle principali problematiche dicompetenza e ha effettuato una visita dei locali ed uffici dellostorico Comando di Corso Cavour.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i compiti e le funzionalità del Comando Legione, in tema di sostegno logistico, aggiornamento professionale e coordinamento generale delle attività operative dell’Arma sul territorio.

Al termine il Prefetto ha formulato al personale tutto espressioni di sentito ringraziamento per la preziosa ed infaticabile opera svolta con professionalità dall’Arma dei Carabinieri e per la collaborazione costantemente offerta alla Prefettura nell’esecuzione dei suoi delicati compiti istituzionali.

