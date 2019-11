Furto al Patrizi di Città di Castello: comunità scolastica sotto shock

Comunità scolastica sotto shock a Città di Castello. Nella notte di martedì 19 novembre ignoti si sono introdotti all’interno delle palazzine dell’Istituto agrario Ugo Patrizi violando l’accesso laterale dell’edificio “ chimico” in cui si trova un’aula multimediale recentemente ristrutturata e rimodernizzata come spazio di apprendimento multimediale. Qui i ladri avrebbero forzato gli armadietti all’interno dove erano custoditi sotto chiave 19 computer portatili, strumenti acquistati con non poca fatica dalla scuola sia grazie a fondi europei che a collaborazioni fondamentali con enti locali per permettere di ampliare l’offerta formativa delle discipline informatiche. Un danno per un valore di circa seimila euro cui si aggiunge lo sgomento generale e soprattutto il disagio per il prosieguo delle lezioni per le quali era indispensabile tale materiale didattico. Dopo l’amara sorpresa questa mattina da parte dei tecnici responsabili dei laboratori e successivamente del corpo docente, sul luogo sono giunti i Carabinieri tifernati che hanno effettuato il sopralluogo per la ricostruzione delle modalità del fatto. Al momento appare evidente soltanto che i ladri si sarebbero introdotti da una finestra laterale della palazzina cui si accede tramite una scala esterna e che immette in un’aula scolastica; da qui si sarebbero intrufolati nell’aula “ aumentata” in questione dove avrebbero scassinato gli armadietti dove erano custoditi i computer. Forte si leva l’appello della Dirigente Scolastica Professoressa, Marta Boriosi, “affinchè quanto sottratto possa in qualche modo essere restituito e permettere così alla scuola di continuare il proprio lavoro”. “Una presa di coscienza necessaria – come ha affermato la professoressa Boriosi – per non mettere ulteriormente a dura prova le istituzioni come le scuole che oggi più che mai necessitano del supporto morale e non solo di tutta la cittadinanza.”

