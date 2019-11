Coop si mobilita per Venezia. Dal 20 al 26 novembre l’1% della vendita di tutti i prodotti a marchio per una somma di almeno 500.000 euro sarà devoluto per Venezia

Coop si mobilita per Venezia. Il primo intervento legato a fronteggiare l’emergenza lo ha varato nei giorni scorsi Coop Alleanza 3.0, la cooperativa di consumatori presente sul territorio. Uno stanziamento di 25.000 euro con l’obiettivo di raggiungere una donazione pari a 100.000 euro stornando fondi dell’iniziativa “1 x tutti 4 x te” (una forma di ristorno che con l’acquisto del prodotto a marchio Coop restituisce parte dei proventi ai soci e ai territori).

Ora si amplia l’intervento di Coop a sostegno delle popolazioni colpite. Avviata da mercoledì 20 novembre (fino al 26 novembre) negli oltre 1100 punti vendita (e in tutti i negozi Superconti) una campagna solidale devolvendo l’% delle vendite del proprio prodotto a marchio a sostegno della città di Venezia. Impegno minimo di devoluzione pari a 500.000 euro. I fondi raccolti, in accordo con gli organismi partecipativi delle singole cooperative e di concerto con l’Associazione Nazionale-Ancc Coop, saranno poi indirizzati verso uno specifico intervento a sostegno delle popolazioni colpite da condividere con l’amministrazione locale.

