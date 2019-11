Al Teatro dei Riuniti va in scena “Improvvisamente l’estate scorsa”

Domenica 24 novembre alle 17.30 andrà in scena “Improvvisamente l’estate scorsa”, il secondo appuntamento della stagione teatrale 2019/2020 del Teatro dei Riuniti. Lo spettacolo di Tennesse Williams è un classico della drammaturgia americana contemporanea. Si tratta di un thriller psicologico ambientato nella New Orleans degli anni ’30, restituito con maestria al pubblico grazie ad un adattamento raffinato dei registi Mario Cipollini e Antonella Germani e a una grandissima prova attoriale della Compagnia Piccola Ribalta di Pesaro. “Improvvisamente l’estate scorsa” ha vinto il premio “miglior spettacolo 2016” al prestigioso Gad – Festival Nazionale di Arte Drammatica del Teatro Rossini di Pesaro.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 370.3515135, gli indirizzi liveticket.it e ticket@accademiadeiriuniti.com .

Mi piace: Mi piace Caricamento...