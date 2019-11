Al teatro degli illuminati appuntamento da non perdere sabato 23 novembre con “oh guggo!”, lo spettacolo della compagnia teatro popolare di Sansepolcro per la raccolta fondi di Silvana Benigno

Prosegue la prevendita dello spettacolo “Oh Guggo!” della Compagnia Teatro Popolare di Sansepolcro, con testo e regia di Moira Bigi. Un appuntamento, questo, in programma, sabato 23 novembre alle 21, al Teatro degli Illuminati di Città di Castello e che vede il patrocinio del Comune di Castello. Sono stati i componenti della Compagnia biturgense a proporre l’iniziativa per la raccolta fondi di Silvana Benigno, da tempo mobilitata nel sostenere la ricerca della Fondazione Ieo-Ccm di Milano. Con grande sensibilità, dunque, il gruppo teatrale sta coinvolgendo gli appassionati e non solo a questa data, con l’obiettivo di riempire il teatro tifernate per uno scopo benefico. Grazie anche al Comune di Città di Castello e a Sogepu per la disponibilità, il 23 novembre si potrà fare il punto anche sulle varie iniziative proposte da Silvana che, in quest’ultima fase, sta affrontando un momento delicato della sua quotidiana battaglia contro la malattia. Contattando gli organizzatori e la stessa Silvana si possono dunque già prenotare i biglietti per questo evento da non perdere.

