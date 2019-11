Due pregiudicati sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Città di Castello per aver perpetrato un furto in un circolo privato che gestisce un lago di pesca sportiva nell’immediata periferia della città. Si tratta di un 28enne residente a Bastia Umbra e un 39enne marocchino senza fissa dimora.

I due nei giorni scorsi, dopo aver tagliato la recinzione esterna e rotto la serratura della porta di un annesso, si sono introdotti all’interno asportando generi alimentari, bevande e denaro contante.

Il proprietario ha sporto denuncia del fatto ai Carabinieri che hanno attivato subito le indagini acquisendo via via prove certe a carico dei due che sono stati individuati e rintracciati in un casolare delle vicine campagne dove avevano da poco preso alloggio.

Il cittadino marocchino è anche destinatario del divieto di ritorno dal comune di Città di Castello per tre anni,che i Carabinieri Tifernati gli avevano notificato la scorsa estate a seguito di alcuni reati che lo stesso aveva commesso.

E’ stato quindi denunciato anche per inottemperanza al foglio di via obbligatorio.

