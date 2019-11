Cinema Astra, fine settimana con doppio appuntamento a teatro

Fine settimana imperdibile all’insegna del teatro di qualità. Al Cinema Astra di San Giustino sono infatti previsti due spettacoli.

Venerdì 22 novembre alle ore 21.15 andrà in scena il terzo appuntamento della rassegna “IN VIAGGIO A TEATRO” con lo spettacolo “La calunnia è un venticello”. Si tratta del nuovo lavoro uscito dalla fantasia di Roberta Sodi e da lei diretto, una pièce brillante e divertente come è nella tradizione della Compagnia del Polvarone, che tratta con garbo e sarcasmo un argomento sempre di attualità in ogni tempo e in ogni luogo.



Domenica 24 novembre, dalle ore 16:30, per la rassegna “LA DOMENICA DEI BAMBINI”, MEDEM Compagnia Teatrale presenta “GLI AMICI DI BIANCANEVE” con Marta Bistarelli, Mauro Silvestrini, a cura di: Mauro Silvestrini, età consigliata dai 3 ai 10 anni. Due attori, un separé e qualche accessorio, ma soprattutto la fantasia del pubblico presente con il coinvolgimento diretto dei bambini per raccontare una delle favole più note al mondo dai punti di vista dei personaggi: i sette nani, la strega, il principe ci racconteranno la loro versione di Biancaneve prima di fare merenda tutti insieme.

