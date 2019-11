Una rotonda in via Lombardia: Tofanelli (PD) interroga la Giunta

Vincenzo Tofanelli, in quanto consigliere del PD, ha presentato un’interrogazione sulla viabilità di viale Lombardia di Riosecco nella seduta di venerdì 8 novembre 2019 di al consiglio comunale di Città di Castello. Nel documento si spiega che “via Lombardia è una strada che corre su un itinerario alternative a via Romagna oltre a ciò è una strada che conduce direttamente a molte fabbriche e azione che si trovano nella zona industriale di Regnano, tuttavia per sua natura lambisce anche gli ingressi di aree residenziali. L’incorcio tra viale Lombardia e viale Emilia, che è la strada che porta ai Badiali, nei pressi dell’incrocio presenta una ridotta visibilità, causata dalla presenza di vegetazione nei campi. Data la tendenza a transitare ad alta velocità” Tofanelli chiede “che venga attivato occasionalmente il servizio di controllo della velocità da parte dei vigili e quail iniziative l’Amministrazione ha in cantiere per mettere in sicurezza l’incrocio”. Luca Secondi, assessore ai Lavori Pubblici, ha risposto che “la regolamentazione dell’incrocio è inserita nell’accordo quadro che potrà risolvere con una rotunda o la segnatica. In ogni è già programmato un intervento. Ad inizio 2020 si concretizzerà l’accordo quadro e poi procederemo”.

