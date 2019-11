“TECNOCAT Geometri”: BATTESIMO COL DRONE al Franchetti Salviani

Agli organi di stampa e di informazione

Nell’ambito della diversificazione dell’offerta formativa territoriale e dell’arricchimento delle opportunità di scelta al termine della Scuola Media è stato presentato alla cittadinanza “TECNOCAT Geometri” indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio del Polo Tecnico “Franchetti Salviani” di Città di Castello, con la partecipazione dei docenti e degli studenti del corso, dei rappresentanti del Collegio Geometri della provincia di Perugia e delle funzioni strumentali per l’orientamento e la continuità delle Scuole Medie.

Aprendo i lavori la prof.ssa Valeria Vaccari, Dirigente Scolastico del Polo Tecnico, ha indicato la valenza della proposta che “a partire dall’anno scolastico in corso consentirà sia di legare in maniera mirata la figura del geometra alle mutate esigenze del mondo del lavoro, sia di offrire agli studenti la possibilità di acquisire competenze nell’ambito dell’utilizzo di tecnologie innovative

all’avanguardia come il BIM e la modellazione 3D”.

E’ toccato alla docente ing. Marta Davanzati entrare nel merito illustrando le caratteristiche di TECNOCAT ed il relativo quadro orario partendo dal nome che intende rimarcare il legame diretto con la professione di Geometra: “Alle tradizionali attività che permettono di operare a tutto campo nel settore edile e delle costruzioni, come pure in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale, con una professionalità in grado di valorizzare ambiti quali città, energia e territorio, vengono affiancate e potenziate le tecnologie in grado di sviluppare competenze di bioarchitettura, grafica computerizzata ed interior design. Particolare cura viene dedicata al rilievo con i droni ed

all’utilizzo della realtà virtuale aumentata”

Stefano Gabrielli, in rappresentanza di AGAT Associazione Geometri Alto Tevere, ha sottolineato il “ventennale proficuo rapporto di collaborazione instaurato con il corso “Geometri” ed ha salutato con favore l’innovazione di contenuti e strumenti applicativi, che pone l’istituto tifernate in sintonia

ed al passo con le esigenze espresse dal mondo delle professioni”.

Nel suo intervento Rossella Cestini, assessore alle politiche scolastiche ed all’urbanistica del Comune di Città di Castello ha evidenziato “la valenza formativa di TECNOCAT Geometri apprezzando l’innovazione metodologica, già sperimentata positivamente sul campo con il

progetto sulle barriere architettoniche recentemente presentato alla città”.

Soddisfazione di tutti i presenti per una proposta al passo con le nuove tecnologie, ma in cui rimane centrale la formazione culturale di base per l’accesso agli ITS ed ai corsi universitari, in particolare quelli tecnico/scientifici quali ingegneria, architettura, geologia e quelli legati alle tematiche della sicurezza, dell’ambiente e dei beni culturali.

􏰅􏰢􏰡􏰠􏰕􏰞􏰟􏰟

Mi piace: Mi piace Caricamento...