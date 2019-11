Pallavolo serie C/F: ancora uno stop per il Città di Castello

Ancora tabù il PalaIoan di Città di Castello per il team biancorosso di serie C; la squadra completamente rinnovata e poco esperta per le molte atlete biancorosse alla prima apparizione in questo massimo torneo regionale parte bene nella gara contro l’ELLERA VOLLEY di mister Tomassetti vincendo e convincendo nelle giocate del primo set (25/23). La seconda frazione sempre equilibrata vede le due squadre lottare sempre punto a punto ma proprio nel finale sono le ospiti a creare lo strappo giusto per arrivare prime al traguardo ed è pareggio. La tensione, le emozioni, la poca autostima e le troppe paure delle atlete di giocare la palla in maniera lineare e senza remore aumenta il tasso di errore e la poca incisività dei colpi lasciando ancora il set alle ospiti che vincono sul filo di lana. L’allenatore Brizzi effettua più sostituzioni, cambia anche la regia della squadra per le troppe imprecisioni verificatesi ma anche se la lotta viene portata avanti alla pari è sempre il team di Ellera ha chiudere set ed incontro. Da una vittoria che poteva arrivare ad una sconfitta che brucia per il modo come è maturata; la squadra deve crescere ed acquisire maggior personalità e sicurezza e poi qualche bella soddisfazione questo giovane team potrà cavarsela.

Città di Castello, 17/11/2019 ore 17.00 palasport Andra Joan

CITTA’ DI CASTELLO – ELLERA VOLLEY ……. 1 / 3

(25/23 22/25 22/25 21/25)

CITTA’ DI CASTELLO:. Boni, Montacci, Mearini, Alivernini, Poccioni (l1), Di Crescenzo, Senesi, Belfico, Ferrini, Bruschi, Mariottini, Pettinari, Traversini (L2). All. Brizzi – ass. Caterino – dir. Mandrelli

ELLERA VOLLEY: . Larini, Vindice, Fanelli, Cristofani, Osakwe, Roscini, Nanni. Narciso, Mancini, Bellavita, Ciliegi (L1), Glorio (L2). All. Tomassetti –

Arbitri: Persichini – Montironi

