Pallavolo serie B/M: magic moment San Giustino, vince anche con La Spezia

Ermgroup San Giustino (PG) suona la quinta davanti al proprio pubblico, divorando in un sol boccone una Volley Laghezza (SP) che non è mai riuscita ad impensierire la squadra di coach Sideri.

Il lavoro in palestra si vede e le lacune mostrate nelle precedenti uscite sembrano lontani ricordi in una gara in cui i giocatori bianco azzurri interpretano al meglio il compito loro affidato, risultando continui in cambio palla e solidi in difesa e a muro, fondamentale che ha particolarmente pagato, registrando 16 muri punti nell’incontro.

La Ermgroup San giustino scende in campo con il sestetto base : Sitti al palleggio e Puliti opposto, Conti e Valla in banda, Antonazzo e Stoppelli al centro, di Renzo è il libero.

Volley Laghezza risponde con Martinelli al palleggio e Izzo (a sostituire l’opposto infortunato) in diagonale, Lanzoni e Facchini in posto quattro, Nannini e Moscarella al centro, Briata libero.

Primo set che vede i locali subito partire forte con Conti che dai nove metri scava il solco, creando un break che grazie ad un servizio sempre ficcante e poco falloso dei bianco azzurri non consente agli ospiti di esprimere il loro gioco, crollando sotto gli attacchi implacabili dell’opposto Puliti. È assolo Ermgroup San Giustino, set chiuso 25-12.

Il secondo set si apre con la timida reazione ospite affidata ai colpi di Lanzoni: poco tempo però impiegano Stoppelli ed Antonazzo a trovare le contro misure a muro e chiudere la strada agli attacchi avversari. La concretezza in attacco degli esterni e la buona distribuzione del regista Sitti fanno il resto, abbattendo ogni velleità avversaria. 25-17 e si va al terzo set.

Ultimo set in cui gli uomini di coach E. Sideri, nonostante il sevizio presenti qualche errore di troppo, conducono con autorevolezza, minando le già fragili sicurezze avversarie con una correlazione muro difesa superlativa, chiudendo il match con un perentorio 25-16.

Sono quindi cinque successi su cinque incontri per la squadra del presidente Bigi che, con questo successo, si riporta in terza posizione ad un solo punto dai capo fila Arno Volley (PI) e Sa.Ma.Portomaggiore (FE).

Pallavolo San Giustino : Puliti 12, Conti 11, Antonazzo 9, Stoppelli 9, Valla 8, Sitti 2, Di Renzo(L), Santi, Giunti, Benedetti(ne), Thiaw(ne), Celli(ne), Cesaroni(ne) all. Sideri, 2 all. Barrese

Volley Laghezza: Facchini 9, Martinelli 8, Nannini 4, Lanzoni 3, Moscarella 3, De Rosa 1, Izzo 1, Briata(L), Fregoso, Figini, Lambruschi, Ruiu, Calosi all. Cecchi

