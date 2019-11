Laboratori creativi per bambini al Museo della Vetrata a Sansepolcro. Tutte le date

Lo Spazio Bernardini Fatti della Vetrata Antica e Contemporanea, in collaborazione con il Circolo degli Esploratori e l’ Associazione Culturale “diVetro” Esperienze nell’Arte, propone un progetto didattico rivolto ai bambini accompagnati dai genitori.



In occasione di questi laboratori, il Museo si trasforma in aula didattica dove poter guardare, stupirsi, approfondire e capire il vetro, uno dei materiali più delicati e più emozionanti nelle mani dell’uomo.



I bambini saranno accompagnati in questa avventura, fatta di trasparenze e colori, attraverso attività pratiche e creative. Ad ogni laboratorio verrà proposta una tematica dentro la quale i bambini potranno sbizzarrirsi con la loro proverbiale fantasia. L’opera creata sarà consegnata dopo la fusione e rimarrà alla famiglia come prezioso ricordo dell’esperienza vissuta insieme.



Le attività sono adatte a bambini compresi tra i 6 e 12 anni di età.

Gli incontri si svolgeranno a Sansepolcro,presso lo Spazio Bernardini Fatti, Museo della Vetrata, in via Giovanni Buitoni 9

E’ richiesta la conferma certa

Orario:

dalle 16,00 alle 17,30

LE DATE

Sabato 23 novembre

Domenica 15 dicembre

Domenica 19 gennaio

Domenica 23 febbraio

Domenica 22 marzo

