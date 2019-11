Pallavolo serie B/M: Job Italia Città di Castello “si arrende” a Porto Maggiore, una delle favorite per la promozione in A3

Non era questa sicuramente per la Job Italia la partita dalla quale ottenere qualche punto perché la Sama Portomaggiore è una compagine costruita per la promozione in A3 ma con qualche errore in meno, soprattutto nel finale di primo set, Franceschini e compagni avrebbero potuto anche prendersi un set e provare ad allungare la partita. Dopo che i padroni di casa avevano preso un vantaggio di 4 punti a metà set (14-19), la Job Italia era rientrata con merito a stretto contatto (20-21) ma poi 3 errori di fila in battuta hanno concesso il 25-22 finale. Pesano in questa frazione i 6 errori al servizio (su 16 totali) e i 5 in attacco. Nel secondo set la squadra di casa, che ha avuto un gigantesco Tosatto (62% in attacco), prende subito un vantaggio di 4 lunghezze (8-4) e non lascia scampo ai tifernati per il 25-19 finale. Ma nel terzo set l’avvio è favorevole al sestetto di Bartolini che va sul 6-8. Il vantaggio però dura poco perché Portomaggiore reagisce e si porta sul 16-14 prima di piazzare un parziale di 9-5 che chiude set e gara. Tra i biancorossi spiccano i 16 punti col 50% in attacco di Fuganti Pedoni.

Prossimo impegno per la Job Italia sarà sabato sera alle 21 al Pala Ioan con la Geetit Bologna, quarta in classifica, ancora cioè un impegno di grande difficoltà in questo inizio di campionato.

Il tabellino

SA.MA PORTOMAGGIORE – JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO 3-0 (25-22/25-19/25-19) in 83’

SA.MA PORTOMAGGIORE: Reina 1, Quarta 4, Chadtchyn 2, Ferrari 5, Lo Presti, Tosatto 16, Ingrosso 12, Vanini 2, Pirazzoli, Ferraro (L), Bergantino 3, Cardia 1. N.E.: Novelli e Pirazzoli All. Cruciani.

JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO: Giglio, Franceschini 5, Cherubini 3, Fuganti Pedoni 16, Zangarelli 7, Cioffi (L), Volpi 1, Cipriani 7, Celestini 2, Marini, Cesari. N.E.: Pitocchi, Montacci. All. Bartolini.

Arbitri: Francesca Righi di Rimini e Giulia Barducci di Ravenna

Note: Portomaggiore (b.v. 6, b.s. 13, muri 5, errori 6), Città di Castello (b.v. 4, b.s. 16, muri 6, errori 11).

