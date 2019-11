Due auto sono state coinvolte, oggi pomeriggio 16 novembre 19, in un incidente stradale a Ronti di Città di Castello, al chilometro 7+800 della SP 104. Il sinistro, le cui dinamiche sono ancora in via di definizione, ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e di una unità del 118, per i soccorsi ad una delle persone coinvolte.

