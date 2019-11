Deposito e occupazione parcheggio in viale Parini a Trestina: Mencagli e Domenichini (Pd) interrogano la Giunta

Deposito ed occupazione parcheggio in viale Parini a Trestina: interrograzione dei consiglieri conunali (Pd), Francesca Mencagli e Luciano Domenichini. “Visto che nel viale principale di Trestina si concentrano molte attività imprenditoriali e che tale area pubblica risulta essere uno degli spazi più grandi collocato proprio nel cuore delle attività commerciali – precisano Mencagli e Domenichini – è un ulteriore difficoltà che l’imprenditore è chiamato ad affrontare quotidianamente per poter sopravvivere ad un mercato sempre più concorrenziale”. “Le difficoltà logistiche di viabilità nel tratto principale di viale Parini a Trestina rappresentano un ostacolo a tali attività commerciali e quello spazio risulta essere fondamentale per il normale svolgimento della vita commerciale e di paese.” “Verificato che Il parcheggio in questione è ormai da anni ad uso deposito di traversine per la ferrovia, la conseguente inaccesibilità ed incuria di un luogo porta al degrado dello stesso. Inoltre crea situazione ideale al popolamento da parte di specie animali poco gradite. Suddetto suolo è di proprietà della Regione Umbria e tale parcheggio fu istituito con fondi comunali”. “Accertato infine che è la Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) che gestisce i lavori sul tratto di ferrovia da ripristinare – concludono in consiglieri Mencagli e Domenichini – vogliamo avere informazioni riguardo lo stato attuale dei lavori, tenendo conto che il ripristino di tale area a parcheggio è funzionale per il paese e le attività connesse nel territorio in questione”.

