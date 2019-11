PMI Day 2019: questa mattina la visita dei ragazzi dell’Istituto Tecnico Franchetti Salviani di Città di Castello, promossa da Confindustria Umbria, alla Kemon

28 studenti della terza A, indirizzo “Chimica e Biotecnologie ambientali”, dell’Istituto Tecnico Franchetti Salviani di Città di Castello, stamane hanno visitato l’azienda Kemon di San Giustino, in occasione del PMI Day di Confindustria Umbria. Giunto alla 10a edizione, il PMI day è una giornata che permette a Piccole e medie Imprese associate a Confindustria di ospitare classi di studenti delle Scuole medie superiori, raccontare l’impresa, far conoscere l’impegno quotidiano degli imprenditori e dei loro collaboratori per la crescita e per un futuro che veda protagoniste le nuove generazioni.

L’evento ha assunto, con il passare degli anni, una sempre maggiore importanza nel favorire la diffusione della “cultura di impresa” nelle scuole e tra gli studenti.

Ad accompagnare i ragazzi, le professoresse Elena Nardi (Chimica analitica e strumentale) e Claudia Campanelli (Biologia, microbiologia e tecniche di controllo ambientale). Per Confindustria Umbria era invece presente il Dott. Luca Sabatini di Confindustria Umbria (Area Organizzazione e Sviluppo Associativo – Responsabile Sezioni Territoriali)

