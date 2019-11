Pallavolo serie B/M Ermgroup San Giustino, contro La Spezia per ingranare la quinta

A poco meno di un mese dall’inizio di campionato di serie B/M girone D, i boys di Ermgroup San Giustino (PG) possono vantare ben quattro vittorie consecutive e un terzo posto in classifica. Tutto pronto per il match che i ragazzi affronteranno in casa domenica 17 novembre contro Volley Laghezza (SP). La squadra avversaria, proveniente da La Spezia come la Zephyr Trading, presente anch’essa nel medesimo girone, è una neo promossa. Fino ad ora ha ottenuto risultati oscillanti, alternando buoni momenti a prestazioni meno brillanti. Una formazione che basa gran parte del suo gioco partendo dal servizio, avendo tre buoni battitori al salto. Sicuramente punta a fare bene e può mettere in difficoltà Ermgroup San Giustino, come è accaduto con la squadra di Ferrara da poco affrontata. Giocatori di esperienza nel roster avversario sono sicuramente, il centrale Nannini F. e il laterale Lanzoni N. Quest’anno tutte quante le squadre del girone sono attrezzate per ottenere buoni risultati. Ci sarà da aspettarsi un’altra battaglia anche se i boys bianco azzurri stanno recuperando i pezzi, allenandosi intensamente quasi a pieno organico. L’obbiettivo e l’auspicio di tutti è quello di riportare a casa ancora una volta il risultato, sotto gli occhi di un palazzetto gremito di spettatori, per donare ai nostri tifosi un’altra gioia. La formazione avversaria dovrebbe scendere in campo con il palleggiatore Martinelli M., i laterali Lanzoni N. e Facchini L., l’opposto Calosi E., i centrali Nannini F. e Moscarella L. o De Rosa F., libero Briata. Il roster altotiberino non cambia il suo assetto: diagonale palleggiatore opposto, Sitti -Puliti, diagonale di posto 4, Conti -Valla, al centro Cesaroni e Antonazzo,Di Renzo libero. Le ultime riflessioni prima dell’incontro sono di R. Conti, capitano diErmgroup San Giustino: ” Domenica ci aspetta un’altra squadra da non sottovalutare. Durante la settimana abbiamo lavorato molto sugli aspetti negativi del nostro gioco, emersi dalle prime gare, e come sempre daremo il 100% per riportare un’altra vittoria!”.

