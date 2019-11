Pallavolo serie B/1 F: Città di Castello, si torna al PalaJoan, ma serve invertire il trend negativo

A distanza di quasi un mese dall’esordio ufficiale, il Volley Città di Castello torna a giocare al Pala Andrea Ioan, dove finora ha ottenuto l’unica vittoria di campionato. Le trasferte di Perugia e di Empoli hanno portato in casa biancorossa un solo punto e quindi logica suggerisce di approfittare del turno casalingo (corrispondente alla quinta giornata del campionato di Serie B1 femminile, girone C) per riprendere la giusta marcia, ma ogni considerazione deve poi fare i conti con l’avversaria che si ha davanti. Con inizio alle 21 di sabato 16 novembre, le biancorosse se la vedranno contro la Termoforgia Castelbellino della ex Benedetta Giordano, ma anche di tante altre giocatrici di indubbia caratura. La formazione marchigiana, che la scorsa stagione ha stravinto il campionato di B2, vuole ora provarci anche nella categoria superiore (al momento, fa parte del gruppo delle dirette inseguitrici della capolista Empoli) e ha affidato la panchina a Matteo Solforati, reduce dalla positiva esperienza in A2 con la Zambelli Orvieto, dalla quale è arrivata anche la forte centrale Mila Montani. E poi, a parte la confermata schiacciatrice Chiara Verdacchi, organico rinnovato con Sofia Moretto opposto, Giulia Cardoni al centro, Cristina Coppi a lato, la già ricordata Giordano in regia e, nel ruolo di libero, una Sara Zannini abituata a vincere i campionati di B1. C’è dunque consistenza ed esperienza nel roster del Castelbellino, che certamente non costituisce l’avversaria ideale per rialzare la testa. Dal Città di Castello, si attende ora una prestazione di gran carattere, che cancelli se non altro i dubbi di domenica scorsa, per quanto l’Empoli abbia dimostrato di essere tecnicamente superiore. Le condizioni fisiche delle singole hanno evidenziato un ulteriore miglioramento e ciò significa che… “Sarà difficile, ma sono fiducioso”, ha detto il tecnico Francesco Brighigna alla vigilia del match. Fattore campo, sostegno del pubblico, cuore e orgoglio: tutte componenti sulle quali occorre far leva per venire a capo della corazzata marchigiana, già conosciuta sul campo il mese scorso in occasione dell’amichevole disputata a Selci Lama. Le varie Errichiello, Borelli e Tosti, che erano alle prese con fastidi di natura fisica, si sono mosse in settimana con una maggiore disinvoltura e questo è senza dubbio un punto di partenza importante, poi sarà il tecnico a prendere le decisioni, con il ballottaggio ancora in atto fra Margherita Lachi e Francesca Mancini in posto 4 assieme a Silvia Tosti; per il resto, diagonale composta da Giorgia Vingaretti e Caterina Errichiello, coppia centrale con Francesca Borelli e Camilla Sergiampietri e libero Giada Cesari. Una coppia laziale alla direzione del match: primo arbitro è Paolo Benigni di Roma, secondo arbitro Simone Chirieletti di Cerveteri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...