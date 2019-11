“Nati per leggere”: sabato 23 novembre evento per i più piccoli alla biblioteca di Sansepolcro

Non c’è un’età esatta per avvicinarsi la lettura e anche i bambini da zero a sei anni possono godere della bellezza delle storie. Per questo sabato 23 novembre alla Biblioteca Comunale “Dionisio Roberti” di Sansepolcro si terrà l’iniziativa Nati per Leggere (NPL) con esperti operatori e volontari, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle pratiche di lettura in famiglia per la crescita e lo sviluppo del bambino.

L’evento è organizzato dal personale della Biblioteca, che sarà aperta ai cittadini in via straordinaria dalle 10:00 alle 12:00, in collaborazione con le volontarie del territorio che hanno aderito ai corsi del programma NPL. Lo scopo principale del progetto, giunto al suo ventesimo anno di vita, è quello di fornire indicazioni utili a genitori, nonni e zii su come seguire le tappe di avvicinamento dei loro bambini ai libri e alla lettura. È infatti dimostrato che anche se la personalità e lo sviluppo di ogni bambino sono molto diversi, i libri e la lettura somministrati a dosi giuste possono presto diventare fedeli compagni e amici di crescita inseparabili.

Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino onlus. Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che coinvolgono più di 2.000 comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Sansepolcro al 0575-732219

Mi piace: Mi piace Caricamento...