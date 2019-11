USL Umbria 1, il Consultorio di Città di Castello trasloca temporaneamente in ospedale (primo piano blocco C)

Si informano gli utenti che per motivi tecnici il consultorio di Città di Castello dal 14 novembre sarà temporaneamente trasferito da via Vasari (vicino al Supermercato Famila) all’ospedale di Città di Castello al primo piano del blocco C.

Restano invariati il numero telefonico (tel. 075 8509974), le modalità di accesso (accesso gratuito con prenotazione telefonica o presso le sedi nei giorni di apertura dalle 12.00 alle 13.30) e gli orari di apertura consultabili anche nel sito web (http://www.uslumbria1.gov.it/servizi/consultori).

