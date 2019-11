Trasporto sanitario : Lignani (Fd’I) “troppi cambi di gestione negli ultimi anni, necessaria una reinternalizzazione del servizio”

“La ormai decaduta amministrazione regionale ha autorizzato pochi giorni prima delle elezioni la sostituzione nella gestione nel trasporto in ambulanza del soggetto gestore in Alta Umbria. Il tutto è avvenuto tramite l’affitto di un ramo d’azienda da una cooperativa all’altra. Nell’ultimo decennio si sono sostituiti nello strategico servizio ambulanze troppi soggetti diversi, tutti provenienti da fuori regione. Niente di illegittimo ma è evidente che è la stessa qualità che alla fine ne risente se non altro per la tranquillità degli operatori che vengono ogni volta privati di certezze occupazionali con susseguenti problemi nel mantenimento dei requisiti necessari (brevetti a volte costosi) per operare. Occorre mettere un freno a questa situazione anche alla luce che la ASL 1 in altri comprensori opera prevalentemente con servizi interni e sarebbe auspicabile che anche in Alta Valle del Tevere, fatta salva una parte altrettanto importante del trasporto sanitario giustamente affidata ad Associazioni di volontariato, si tornasse ad una gestione interna. Con l’interrogazione sotto riportata si chiede conto del mantenimento dei livelli occupazionali per i lavoratori tifernati alla luce della nuova situazione e si chiede un impegno dell’amministrazione a una positiva interazione con il nuovo Governo regionale per reinternalizare i servizi di trasporto in ambulanza.”

