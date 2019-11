Il dopo San Giustino – Ferrara nelle parole del palleggiatore bianco azzurro Giunti

La Ermgroup San Giustino (PG) torna il match da poco trascorso contro Krifri Caffè 4 Torri Volley (FE), strappato ai padroni di casa al tie-break. Bilancio decisamente positivo per i boys biancoazzurri che ancora una volta vincenti, si piazzano al terzo posto nella classifica del girone D, serie B maschile. La stagione è ancora lunga ma i sangiustinesi rimangono concentrati e lavorano duramente per affinare la tecnica e ridurre gli errori. Riflettendo su questo incontro G. Giunti, palleggiatore di Ermgroup San Giustino, ha così dichiarato: “Una partita che ci vede contenti per il risultato ma ci fa anche capire che dobbiamo migliorare in alcuni aspetti del gioco e limitare gli errori per continuare al meglio il nostro percorso”. Adesso si guarda all’imminente match di domenica 17 novembre alle ore 18:00, che vedrà i boys biancoazzurri impegnati in casa contro Volley Laggezza (SP).

Mi piace: Mi piace Caricamento...