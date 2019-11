Coppa Italia Eccellenza Umbra alla Tiferno 1919: le congratulazioni di Sindaco e Assessore alla società

“Vogliamo complimentarci pubblicamente con il presidente Roberto Bianchi, lo staff dirigenziale, l’allenatore, Massimiliano Santececca e tutti i giocatori e tifosi per questo primo importante obiettivo centrato con la vittoria della Coppa Italia che consente di accedere alla fase finale nazionale. Un successo di prestigio che da lustro al calcio cittadino e permette di guardare con fiducia al rilancio in grande stile di uno sport che nella nostra citta’ ha vissuto tempi gloriosi indimenticabili”. E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchettae dall’assessore allo Sport, Massimo Massetti, in riferimento al titolo conquistato ieri sera dal Tiferno 1919 nell’avvincente confronto con la Ducato Spoleto allo stadio Enzo Blasone di Foligno concluso a notte fonda dopo la lotteria dei rigori. “Un trofeo che potrà caricare ulteriormente di entusiasmo lo spogliatoio e la tifoseria in vista del proseguo del campionato di Eccellenza che vede la formazione del presidente Roberto Bianchi agganciata ai vertici della classifica”, hanno concluso il sindaco Bacchetta e l’assessore allo sport, Massetti, preannunciando una iniziativa pubblica con tanto di riconoscimento a società e giocatori.

